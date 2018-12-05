05 Aralık 2018, 10:14
»»

Çarşıdaki 30 İş Yerini Yakan Kişi, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

Sakarya'da 30 dükkanın küle döndüğü kundaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ahşap 30 dükkanın küle döndüğü, 500 metrekarelik çarşıdaki yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Çarşıyı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çarşının kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

20 KİŞİLİK EKİP SEVK EDİLDİ

Karasu Sahil Parkı karşısında yer alan, içinde kafeler ile yiyecek ve aksesuar satışı yapılan 30 dükkanın olduğu çarşıda, pazar günü saat 04.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin sardığı ve yapımında ahşap malzeme kullanılan iş yerlerindeki yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Karasu, yakın ilçeler ve Adapazarı'dan bölgeye 9 itfaiye aracıyla 20 kişilik personel sevk edildi.

30 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye görevlilerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu 500 metrekarelik çarşıdaki alevler kontrol altına alındı. Yangında 30 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Sakarya İtfaiyesi ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşıdaki yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle araştırma başlattı. Bunun üzerine iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polisler, çarşının yakıldığını saptadı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Kent Güvenlik Yönetimi sistemi üzerindeki görüntülerden çarşıyı yakanın, G.K. olduğu belirlendi. G.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE VAR

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin, yaktığı malzemeyi çarşıdaki kafenin önüne bıraktıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Sakarya,Karasu
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:14



YORUMLAR (18)
GERÇEKLER: bu ülkede çocuk istismarı yapan kişiler ceza almamışken, tecavüze yeltenen adamı öldüren hanım kardeşimiz ceza yemişken. . . kalkıp kundaklama yapan adama ceza verilmesini beklememiz saçma. . . . Hala tecavüz ve çocuk istismarı için bir yasa gelmedi. . seçimde oy isterseniz bu sefer oy felan yok kardeşim. . Müslüman geçinen bir devlet yapısı var ama kul hakkının bile adaletini sağlayamayan bir adalet ve kalkınma partimiz var. . . tebrikler bu sefer kaybettiniz!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
OSMAN: sonra da avrupa özentisi diyorlar. kıçını öpün avrupadaki adaletin. biz avrupanın adaletini, insan haklarını seviyoruz...inş oyları düşünmeden verenlerindir...gerçi sigorta şirketini dolandırmk içindir kesin ama neyse.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: adaletle hukmetmeyen butun hukukcuları kınıyorum adaletsiz verdiğiniz bütün karalar bir gün onünüze cıkıcak sizin üstünüzdede bir adalet var bunu untmayın
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADALET: bu kararı veren hakimi verdiği kararlardan dolayı yargılayacaksın bak bakalım bir daha kafalarına göre karar verebiliyorlar mı. bu ülkede verilen kararların yüzde 60'' ı bir üst mahkemeden dönüyor.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
NECİPLİ: valla arkadaşlar atatukün ınkilaplarda almış olduğu kanunlar sayesinde bizim ülkemizde suçlu sucsuz ayrımı yok çok şükür nasıl bi kanunsa artık
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın