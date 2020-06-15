Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti

Uzun yıllar Real Madrid'in formasını giyen Ilker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığına koyduğu adaylığını geri çekti.

15.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:31

Bir dönem Real Madrid forması terleten ve İspanya futboluna damgasını vuran Ilker Casillas, geçtiğimiz aylarda açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu başkanlık adaylığını geri çekti.

Sosyal medya hesabından adaylıktan vazgeçtiğini açıklayan Casillas, "Beni bu kararı almaya iten sebep, ülkemizin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumudur. Şu an için bölmekten ziyade, birleşme zamanı. Futbolumuz ve toplumumuz buna ihtiyaç duyuyor. Bu gelecek için kapanan bir kapı değil. İspanya futbolu için en adil, şeffaf ve gerçekten katılımcı bir seçim olmasını istiyorum ancak şu anki koşullarda gerçekleşeceğine inanmıyorum. Umarım gelecekte ister benimle ister başka adaylarla olsun böyle bir seçim yaşanır" ifadelerini kullandı.

RUBIALES'İN BAŞKANLIK İÇİN ÖNÜ AÇILDI

Casillas, şubat ayında mevcut RFEF Başkanı Luis Rubiales'e karşı aday olacağını açıklamıştı. Ünlü kalecinin yarıştan çekilmesiyle, Rubiales'in bir dönem daha başkanlık yapmasının önü seçildi. Seçimlerin 17 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Casillas, İspanya, Futbol, Spor, Haber

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