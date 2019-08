Casper Nirvana C400, Ultra Şık Ultra Hafif Özellikleriyle Vitrine Çıktı

Ultra Şık Ultra Hafif: Casper Nirvana C400 Vitrinde!Casper, hem ofis hem de bireysel kullanımda beklentilerin üzerine çıkan yeni ürünü Nirvana C400'ü satışa çıkarıyor. Dizüstü bilgisayar pazarında metal şık tasarımı ve hafifliği ile öne çıkan 14 inç ekran bilgisayar; Full HD ekranı, 4.49mm ince çerçevesi, günümüz trendlerine uygun donanım özellikleri ve performansıyla heyecan yaratacak. Casper Nirvana C400 Özellikleri ve Fiyatı?Kullanıcıya maksimum faydayı optimum fiyatla sunan Casper; yeni dizüstü bilgisayarı Nirvana C400'ü piyasaya sürerek ürün gamındaki çeşitliliği arttırmaya devam ediyor. Hem ofis hem de günlük kullanım için gereken tüm donanımsal yeterliliğe sahip Casper Nirvana C400, hafifliği ile her yere kolay taşınarak kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlıyor. Hafifliğinin yanı sıra Full HD ekranı ve metal yüzeyleriyle de benzerlerinden farklılaşan C400, ayrıca trendleri takip eden en ince çerçeve tasarımına sahip olan Nirvana modeli olma özelliği de taşıyor.Fark Yaratan TasarımEvde bireysel, ofiste ise kurumsal kullanım için gereken her özelliğe sahip; Casper Nirvana C400 performans bakımından artılarının yanı sıra kullanıcılara kendilerini özel hissettirecek premium bir metal tasarım sunuyor. Ultra ince ve hafif yapısı sayesinde büyük bir kullanım rahatlığı sağlarken; 4.49mm'lik çerçevesi ile en ince çerçeveye sahip Casper modeli olma özelliği de taşıyor. Piyasadaki rakiplerinin aksine Full HD ekran kullanan C400 bu özelliğiyle kullanıcıların ekrandaki en ufak ayrıntılara hakim olmasını sağlıyor. Ekran yüzeyinin cam kaplaması ürüne daha canlı ve daha net görüntü sunarak hem şıklık katıyor hem de performans kalitesini olumlu etkiliyor.SSD ile Ultra Hızlı PerformansTasarımın yanı sıra kullanımda da birçok avantajı son kullanıcıyla buluşturan Casper, Nirvana C400 modelinde " Intel Core i3" işlemci kullanıyor. Sahip olduğu işlemci ile ofis ve ev kullanımında her görevi başarıyla yerine getirerek, kullanıcıların yüzünü güldürüyor. "LP" düşük güç tüketimli RAM ve "M.2 SSD" teknolojisine sahip olan Nirvana C400, bilgisayarın açılışında; dosyaların açılmasında, bir uygulamadan diğerine geçerken ve yapılan diğer işlemlerde ultra hız ve zaman tasarrufu sağlıyor.Mobil Yaşayanlar İçin TasarlandıSadece 1,4 kg ağırlığı ve 15.5mm inceliği ile kullanıcıların her daim çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği Nirvana C400; 14 inç boyutu ile mobil bir kullanım deneyimi sunuyor. Arka ve alt kapağın metal olması sayesinde ultra ince ve hafifliğine rağmen sağlamlıktan ödün vermeyen model; uzun yıllar kullanılacak bir bilgisayar arayanlar için önemli bir tercih oluyor.Nirvana C400İşlemci: Intel® Core i3 5005U Broadwell işlemci 2.00 GHz, 3MB Intel® Akıllı Bellek, 2 çekirdekİşletim Sistemi: Windows 10 HomeEkran Kartı: Intel® HD Graphics 5500Ekran: 14¨ FHD TN LED Ekran EDP 1.2, Antiglare220 nit (1920 x 1080 )RAM: 4GB LPDDR3 2133Mhz/ TümleşikDepolama: 1 * M.2 SATABatarya: 2cell 38Whr/ 5000mAhSes: 1W * 2 Stereo speakerBağlantılar: 2 * Tip A USB 3.0/ 1 * mini HDMI/ 1 * SD Card/ 1 * Microphone JackWireless: Intel® Dual band AC 3165 (1×1) Stone PeakWireless: 802.11 b/g/n/acWireless: Bluetooth® 4.2Tasarım: SPACE GREY/ METALEbatlar: 322.2 x 217.4 x 15.5 mm/ 1.4KGTavsiye Edilen Satış Fiyatı: 2599*