Ülkemizde popüler olarak satışta olan Casper'ın en güçlü telefonu Casper Via A3 Plus için pil testi ile karşınızdayız. Yapay zekasıyla dikkat çeken Via A3 Plus, bu yapay zekaya sahip işlemcisinde pil kullanımına nasıl etki ediyor? Tüm test sonuçlarını videomuzdan görebilirsiniz.