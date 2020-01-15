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Castrol Ford Team Türkiye, 2019'da elde ettiği başarıları kutladı

Kurulduğu 1988 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, 2019'da elde ettiği başarıları sezon sonu yemeğiyle kutladı.

15.01.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:29

Kurulduğu 1988 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız sürdüren Castrol Team , 2019'da elde ettiği başarıları sezon sonu yemeğiyle kutladı.

Maslak'taki Ford Motorsport Türkiye Garajı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ile Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı katıldı.

Motor sporları camiasının önde gelen isimlerinin buluştuğu etkinlikte ralli takım pilotları da yer aldı.

Burada açıklamada bulunan Eren Üçlertoprağı, başarılarından ötürü Ford takımını kutladı.

Elde edilen başarıların ilgi görmesinin önemine değinen Üçlertoprağı, "Sporumuzun ivme kazanmasını, yatırım yapan sponsorların karşılığını bulması açısından çok değerli buluyoruz. Sezonumuzun açılışına 1 ay kaldı, Kars'ta başlıyoruz." diye konuştu.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise takımın sportif stratejilerine ve gelecekte yapabileceklerinin önemine değindi.

Etkinlik, katılımcılara verilen ödüllerin ardından sona erdi.

Castrol Ford Team Türkiye, 2019'da elde ettiği başarıları kutladı

Türkiye, Ford, Güncel

Kaynak: AA


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