Castrol ve Hypco'dan Önemli İş Birliği

CARMEDYA.COM – Madeni yağ üreticilerinden Castrol ve akaryakıt sektöründe olan Hypco Petrolcülük A.Ş., önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.İmzalanan anlaşma kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş.'nin istasyonlarında satışa sunulan tek madeni yağ markası Castrol olacak. Türkiye binek otomobil yağları pazarındaki liderliğini sürdüren Castrol'ün ileri teknoloji ile geliştirdiği performanslı yağları, Hypco Petrolcülük A.Ş.'nin ülke çapındaki 74 istasyonunda tüketicilerle buluşacak.Yatırımlar hız kesmiyorTürkiye'nin dört bir yanındaki araç sahiplerine ulaşma hedefiyle çalışan Castrol, yatırımlarına ve önemli iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor. Hypco Petrolcülük A.Ş. iş birliğiyle ilgili imza töreninde konuşma yapan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül; "Castrol olarak yatırımlarımıza ve önemli iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyor, araç sahiplerinin Castrol madeni yağlarına istedikleri her noktada ulaşabilmesi için değerli iş birliklerine imza atıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Hypco Petrolcülük A.Ş. ile yaptığımız ortaklığa önem veriyoruz. Tüketiciye daha fazla noktada ulaşabilmemize imkan sağlayacak olan bu iş birliği sayesinde yüksek teknoloji ile geliştirdiğimiz üstün performanslı yağlarımız artık Hypco istasyonlarında da yer alacak. Castrol olarak böyle bir birlikteliğe imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.Uzun vadeli bir planDünyanın önde gelen madeni yağ markası Castrol ile işbirliği yapmanın Hypco'nun orta ve uzun vadeli büyüme hedefleriyle örtüştüğünü belirten BB Energy Türkiye Direktörü ve Hypco Türkiye CEO su Hatice Tulum "Bu uzun soluklu güçbirliği, büyüyen bayi ağımızdaki istasyonlarımızda müşterilerimize en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunma stratejimizi madeni yağlar alanına da taşıyarak, Hypco müşterilerinin araçlarında ihtiyaç duydukları yüksek performans ve dayanıklılık beklentilerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır"diye konuştu.The post Castrol ve Hypco'dan önemli iş birliği appeared first on Carmedya.