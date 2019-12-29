Haberler » Güncel » Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' dondu - Haber

Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

29.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:32 Çat Barajı'ndaki
'ın ilçesindeki Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

Adıyaman, Çelikhan, Çat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:27   Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu - Haber
16:27   Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü - Haber
16:22   Aktaş: "2020, İnegöl için altın yıl olacak" - Haber
16:22   Batman'da yıllardır adak adanan türbe boş çıktı - Haber
16:22   Dereboğazı barajında su dolumu başladı - Haber
15:53   Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığı, muhtarların Kanal İstanbul aleyhine konuşmasının yasaklandığı iddialarını yalanladı - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
29.12.2019 16:37:49