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Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.

29.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:29
'ın ilçesindeki Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.
Çat Barajı'ndaki

Adıyaman, Çelikhan, Çat, Güncel

Kaynak: AA


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