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Çat Belediyesi'nde yoğun katılım

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Erzurumlular, çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır" dedi.

09.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:40Çat Belediyesi'nde yoğun katılım
Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Erzurumlular, çocuğu, genci ve yaşlısıyla Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır" dedi.

Aziziye Zaferi'nin 142'inci yıldönümü nedeniyle bu yıl yedincisi düzenlenen Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüyüş programına, Çat Belediyesi'nden büyük çoğunluk katıldı.

Osmanlı-Rus savaşında Ruslar tarafından işgal edilmeye çalışılan Erzurum'un şanlı bir direnişle düşmanı püskürtmesinin üstünden 142 yıl geçerken, şanlı ecdadın torunları sabah ezanıyla beraber savaşın en yoğun olarak yaşandığı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü.

Yapılan yürüyüşe binlerce Erzurumlu katılırken, Çat Belediyesi de bu coşkuya ortak oldu. Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın 142. yıldönümü nedeniyle Erzurum halkı Aziziye ve Mecidiye Tabyalarına yürüdü.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Aziziye Zaferi'nin 142. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında, Erzurum'da tarihe altın harflerle yazılan Aziziye Zaferi'nin milletin yeniden dirilişini temsil ettiğini belirtti. Yaşar; "Üzerinde bulunduğumuz Aziziye Tabyası'nın sabah saatlerinde düşman tarafından gizlice işgal edilmesi üzerine cami minarelerinden olayın duyurulması sonucu bütün Erzurumlular, çocuğu, genci ve yaşlısıyla Aziziye Tabyası'nda tarihte emsali görülmemiş bir destan yazmıştır. Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu toprakları vatanlaştıran kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." dedi. - ERZURUM

Çat Belediyesi, Aziziye, Çat, Güncel

Kaynak: İHA

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