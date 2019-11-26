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Çat Belediyesi'nden eğitim seferberliği

Çat Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim seti hediye etti.

26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:54Çat Belediyesi'nden eğitim seferberliği
Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim seti hediye etti. Başkan Melik Yaşar'ın talimatıyla özel olarak hazırlanan TYT ve AYT hazırlık setleri, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda dağıtıldı.

Çat Kaymakamı Teyfik Kumbasar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recai Akçil'in de katıldığı kitap dağıtım programı kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Çat Çok Programlı Lisesi'ne gidildi. Üniversiteye hazırlık setlerini öğrencilere elleriyle dağıtan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'a, İlçe Kaymakamı Kumbasar da eşlik ederken, heyet, öğrencilere başarı dileklerini iletmeyi de ihmal etmedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçe merkezindeki okullarda gerçekleştirilen kitap dağıtımının ardından Yavi Mahallesi'ne giderek, burada da dil sınıfı açılışını yaptı. Yavi Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencilere üniversiteye hazırlık seti hediye ettikten sonra beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Akçil'le birlikte İngilizce ve Almanca dil sınıflarının açılışını yapan Başkan Melik Yaşar, eğitimin kendileri için çok önemli ve özel olduğunu ifade ederek, "Biz yatırımın en güzelinin insana yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden imkanlarımızı da bu doğrultuda seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, elinden tuttuğumuz her bir öğrencimiz, çat ilçemizin gururu olacağı gibi, ilçenin eğitimdeki başarı sıralamasına da katkıda bulunmuş olacak. Eğitime yönelik desteklerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu. - ERZURUM

Çat Belediyesi, Melik Yaşar, Çat, Güncel

Kaynak: İHA

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