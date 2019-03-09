Çat'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Erzurum
'un Çat
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.
Çat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Çat Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç
, Çat ilçesinin 1916'da Rusların eline geçtiğini hatırlattı.
Kılıç, 7 Kasım 1917'deki Bolşevik İsyanı ile Rusların geri çekilerek bölgeyi Ermeni çetelerinin zulmüne ve işkencecilerine maruz bıraktığını bildirerek, "Birçok insanın kanı dökülmüş. Bağlıca köyünden Mehmet Efendi başkanlığında Karingiz, Polikan, Yeni Köy, Bağlıca ve civardaki diğer köylerden katılanlarla 70 kişilik bir milis güç kurulmuştur. Bu milis güç köy sınırlarında özellikle Sal Mezrası mevkilerinde Ermenilere karşı 39 gün yiğitçe çarpışarak büyük kayıplar verdirmişlerdir." ifadelerini kullandı. Mehmet Kılıç
'ın, Yavi
'de görev yapan Alvarlı Muhammet Lütfi ile güçlerini birleşerek 9 Mart 1918'de Ermenileri yenilgiyi uğratarak püskürttüğünü anlatan Kılıç, şöyle devam etti:
"Bu güç Oyuklu köyünün yanındaki silah ve mühimmat deposunu ele geçirmiştir. Mehmet Efendi öncülüğündeki güç, yol boyunca birçok Ermeni çetesi ile çarpışarak Haydari Boğazı'ndaki Zerdige köyüne kadar gelen Türk ordusuna iltihak etmiş ve bu durum heyecan ve moral vererek Erzurum'un kurtuluşuna vesile olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."
Kılıç'ın konuşmasının ardından şiirler okunan tören, folklor ve mehteran ekibinin gösterisi ve Erzurum ozanlarından Suat Kurt ve Türk Halk Müziği sanatçısı Köksal Gelgeç'in konseriyle sona erdi.
Törene, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cevdet Okur, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, Çat Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Özdemir, belediye encümenleri, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.?
Güncel
Kaynak: AA