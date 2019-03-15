'ÇAT Kapı'ya İzdiham Yaşandı

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde, Uygur Sanat Tiyatrosu'nun "Çat Kapı" oyununu seyirciyle buluşturan belediye, yoğun talep üzerine 19 Mart Salı günü oyunu tekrardan seyirciyle buluşturacak.

Amerikalı ünlü oyun yazarı Neil Simon'un "Come Blow Your Horn" adlı oyunu, Bilge Koloğlu çevirisiyle geçtiğimiz Aralık ayında Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından "Çat Kapı"ismiyle İstanbul'da prömiyerini yaptı. Balıkesirli tiyatro severleri bu oyundan mahrum bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 14 Mart Perşembe günü saat: 20.00'de Salih Tozan Kültür Merkezi'nde tiyatro severleri "Çat Kapı" ile buluşturdu. Oyun, ayrıca; Edremit, Havran, Bandırma, Sındırgı'da da seyirciyle buluşacak.

AYAKTA KALANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Sanatsever Balıkesirlilerin adeta akın ettiği oyunda, salonun tıka basa dolması üzerine Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu "Maalesef büyük salonlar dolu olduğu için oyunumuzu burada yapmak zorunda kaldık. Genel sanat yönetmeniyle görüştük. Ayakta kalan dostlar için 19 Mart Salı günü bu oyunu tekrar oynayacağız. İsterseniz, tiyatroyu tiyatro seyircisi gibi izleyelim. Ayakta olanların isim listesini yapalım Salı günü onlara öncelik verelim. Sizlere ilginiz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Güzel bir oyun, sizler için getirdik" diye konuştu.

PERFORMANSLARIYLA HAYRAN BIRAKTILAR

Performanslarıyla seyirciyi kendilerine hayran bırakan oyuncular; Selçuk Soğukçay, Bilge Şen, Somer Karvan, Lemi Filozof, Burcu Tuna, Burcu Cavrar ve Güray Yazıcı oyunun sonunda seyircilerle birlikte sahneden selfie çekti.

ÇİÇEK TAKDİMİ YERİNE TEMA'YA BAĞIŞ YAPILACAK

Normalde her oyunun sonunda çiçek takdimi yaptıklarını belirten Mitat Yolcu, bundan sonra çiçek takdimi yerine çiçeğe verilen miktarın TEMA Vakfı'na bağışlanacağını söyledi. Seyirciler, bu açıklamayı büyük bir alkışla karşıladı.

"MUHTEŞEMDİNİZ"

Yolcu "Her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımız erozyona maruz kalıyor. Biz de bundan sonra düşündük değerli sanatçılarımız da anlayışla karşılarlar, çiçek yerine TEMA Vakfı'na bağışta bulunacağız. Bu oyun için Uygur Sanat Tiyatrosu'na, çok değerli oyuncularımıza teşekkür ederiz. Muhteşemdiniz, sağ olun. Ayrıca seyircimiz de muhteşemdi, teşekkür ederim. Giden seyircimize de anlayışından dolayı teşekkür ederim" dedi.

2 perde olarak sahnelenen oyunun konusu şöyle;

Alan Baker; 30'lu yaşlarının başında; kendi bekâr evinde lüks bir yaşam süren, gece hayatına ve eğlenceye düşkün, çapkın, çekici, genç bir bekârdır. Kaygısızca hayat sürdüren Alan, babasının patronu olduğu işe ise arada sırada gitmektedir. Alan'ın hayatı, kardeşi Buddy Baker'in ailesiyle yaşadığı evden kaçıp habersizce onun evine gelmesi ve yerleşmesiyle değişir."

Kaynak: Bültenler