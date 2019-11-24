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Çat'ta MHP istişare toplantısı düzenlendi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, geleneksel olarak yapılan istişare toplantılarının bir yenisini daha Çat'ta düzenledi.

24.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:30Çat'ta MHP istişare toplantısı düzenlendi
MHP İl Başkanı Naim , geleneksel olarak yapılan istişare toplantılarının bir yenisini daha 'ta düzenledi.

İstişare toplantısından önce ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Karataş, vatandaş ve mahalle muhtarları ile tek tek tokalaşıp, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının dilek, şikayet ve temennilerini dinleyerek; çözüm odaklı çalışmaların, ilgili makamlarla görüşülerek çözümü konusunda sürekli takipçisi olacağını belirtti.

İl başkanı Karataş, Çat ilçesinde yapmış olduğu esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Yapılan bu ziyaretlerin seçim zamanının dışında da devam etmesinden dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

Daha sonra İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe başkanları, Meclis üyeleri ve Uzundere Belediye başkanının da katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz, Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi "2023 lider Ülke Türkiye" vizyonunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, bu minval üzere çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Erzurum genelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareket Partisini hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden bu istişare toplantılarını her ilçemizde yaparak, sadece seçim zamanlarında değil, her zaman vatandaşlarımızın yanında olup, onların dertleriyle, sorunlarıyla hem hal olup, onların gönlünde taht kurarak hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır. Bu istişare toplantısına ev sahipliği yapan Çat ilçe başkanımız Yılmaz Polat ve yönetimine ve bu ziyaretimizde yoğun ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Çatlı hemşehrilerime, ayrıca bu toplantıya iştirak eden il yönetimime, İlçe başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma, mahalle muhtarlarına teşekkür eder, birliğimizin beraberliğimizin daim olmasını Allah'tan niyaz ederim." - ERZURUM

Erzurum, Karataş, MHP, Çat, Güncel

Kaynak: İHA

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