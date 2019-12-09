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Cat, yeni sezonu Gripin'le karşılayacak

Ünlü Rock grubu Gripin, Cat markası için kamera karşısına geçti. Cat, yeni sezonu Gripin ile karşılayacak.

09.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:45Cat, yeni sezonu Gripin'le karşılayacak

Kışın vazgeçilmezlerinden Cat, rahat ve özgün tasarımıyla her zevk ve stile uygun yeni koleksiyonu için rock grubu Gripin ile anlaştı. Yıllardır 'de kaliteli ve sağlam müziği ile milyonlara ulaşan Gripin, markayla gerçekleştirdiği iş birliği ile 'Sahnede artık Cat izi var' dedi.

Kalite, rahatlık ve son trend renkleriyle her dönemin vazgeçilmez klasiklerinden Cat'in yeni sezonunda yer alacak olan Gripin üyeleri, "Ayakkabı herkes için önemlidir ancak Cat gibi herkesin hayatında en az bir kez sahip olduğu bu marka ile çalışmak çok özel. Birlikte büyüdüğümüz Cat markası ile yaptığımız bu iş birliği bizim için çok heyecan verici. Sahnede artık Cat'in imzası olacak" dedi.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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