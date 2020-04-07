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Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan "Sosyal Mesafe" uyarısı

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, esnafı ziyaret ederek sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

07.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:24
Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan
Van 'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, esnafı ziyaret ederek sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda sosyal mesafe kuralına uyulması ve salgına karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Başkan Şeylan, "Korona virüs salgınına karşı ilçemizde sürekli dezenfekte çalışmaları yapılmakta. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Siz esnafımız da alışverişe gelen vatandaşlarımızı sosyal mesafe konusunda uyarın. Market ve dükkanlarınızda dezenfektan köşeleri oluşturun ve maske kullanımına özen gösterin" dedi.

Başkan Şeylan'a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın da eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan 'Sosyal Mesafe' uyarısı - Haberler

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