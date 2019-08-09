Çatak'da Kurban Bayramı hazırlığı

Van
'ın Çatak
ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi cadde ve sokaklarda boyama çalışması yaptı
Belediye ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda bordür taşlarını sarı ve beyaz renklere boyadı.
Sokaklara estetik bir görünüm kazandıran ekipler, caddeleri de tazyikli su ile yıkadı.
Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önem kazandığı Kurban Bayramı'nda halkın huzur ve sağlığı için çalışmaların devam edeceğini aktardı.