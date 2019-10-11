Haberler » Güncel » Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde hastalar ve hastane çalışanlarının yangın durumunda neler yapacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

11.10.2019 17:15Çatak Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Devlet Hastanesinde hastalar ve hastane çalışanlarının yangın durumunda neler yapacakları konusunda bilgilendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği hastanenin acil bölümünde yangın alarmı verilerek tatbikat başlatıldı. Hastanede çalışan tüm görevli personelle gerçekleştirilen yangın tatbikatında, durumu fark eden hastane personeli bir yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken diğer yandan itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Çatak Devlet Hastanesinde gerçekleşen yangın tatbikatı hakkında bilgiler veren Çatak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Temel, "Tatbikat hastanede çıkabilecek herhangi bir yangına karşı ilk müdahale açısından son derece önemlidir. Olası bir yangın durumunda hastanede önce yangın alarmı verilerek personelin ve hastaların hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanmış oldu. Personellerimize yangına nasıl müdahale edileceği konusunda uygulamalı olarak yangın tüpüyle nasıl söndürüleceği gösterildi. Daha sonra çıkan yangını personel söndürerek tecrübe kazandı" dedi. - VAN

Çatak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Çağ Üniversitesi ve Tüko-Bir'den ortak proje
18:46 Tbmm başkanı şentop çin heyetini kabul etti
18:46 Sivas davetsiz misafir
18:46 Bakan turhan: emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz
18:46 Hatay kamyonun çarptığı genç öldü
18:46 Denizli'de kalitesiz kömür denetimi
18:46 Tbmm başkanı şentop çin heyetini kabul etti
11.10.2019 18:47:46