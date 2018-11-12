Çatak Projesi'yle Çiftçilere Destek Veriliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Bu yılki ödemeleri de gerçekleştirdiğimizde 3 yıl süre için hibe sözleşmesi yaptığımız ve uygulamaları gerçekleştiren 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçilerimize toplam 434.5 milyon TL civarında bir destek ödemesi yapmış olacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçilere desteğini sürdürüyor. Bakanlık hayata geçirdiği proje ile özellikle toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefliyor. İlk olarak 2016 yılında uygulama konulan ve 2 yılda çiftçilere 254.5 milyon TL destek ödemesi yapılan projeye 2018'de de devam ediliyor. 51 ilde başlayan ve bu yıl 58 ilde uygulanan ÇATAK projesi için çiftçilere yaklaşık 180 milyon TL destek ödemesi yapılacak. 3 kategoriye ayrılan destekleme ödemelerinde minimum toprak işlemeli tarım kategorisinde dekar başına 45 TL, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun engellenmesi kategorisinde dekar başına 60 TL, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar kategorisinde ise dekar başına 135 TL ödeme yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇATAK projesinin hem çiftçilerin daha çok gelir elde etmelerine imkan verilmesi hem de çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması gayesiyle geliştirildiğini kaydederek, "Bu yılki ödemeleri de gerçekleştirdiğimizde 3 yıl süre için hibe sözleşmesi yaptığımız ve uygulamaları gerçekleştiren 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçilerimize toplam 434.5 milyon TL civarında bir destek ödemesi yapmış olacağız. Bundan sonrası içinde çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Bekir Pakdemirli
12 Kasım 2018 Pazartesi 09:56