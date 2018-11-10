Çatak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla Van
'ın Çatak
ilçesinde anma töreni düzenlendi. Kaymakamlık
bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması bayrakların yarıya indirilmesiyle devam etti. Saat 09: 05'te ise siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.
Düzenlenen törene Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Serkan
Karakoç, Emniyet Amiri Emre Kayhan
, AK Parti
İlçe Başkanı Tahsin Babur, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Taş ve kurum amirleri katıldı. - VAN
Kaymakamlık,Van,Mustafa Kemal Atatürk,Çatak
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:37