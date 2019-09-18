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Çatak'ta 2 adet EYP düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

18.09.2019 09:46Çatak'ta 2 adet EYP düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi için Van MİT Bölge Daire Başkanlığının da katkılarıyla Çatak ilçesi Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylaları mevkiinde 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucu Mahmut Esin Operasyonu (2019-184)' başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet EYP düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Çatak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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