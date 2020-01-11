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Çatak'ta 5. geleneksel voleybol turnuvası başladı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde "Spor Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

11.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:32Çatak'ta 5. geleneksel voleybol turnuvası başladı
VAN (İHA) – 'ın ilçesinde " Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Spor Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında kurumlar arası voleybol turnuvası başladı. Çatak'taki kurum ve kuruluşlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen kurumlar arası voleybol turnuvasında bu sene 16 takım yer alırken, takımlar 2 ay boyunca mücadele edecek. Maçlar Çatak Yatılı Bölge Okulu Kapalı Spor Salonu'nda hafta içi her gün saat 18: 00 da başlayıp 21: 00 da sona erecek. Bu yıl 5'incisi düzenlenen turnuvada hakemlik ve koordinatörlük yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir turnuva hakkında yaptığı açıklamada; "Sosyal etkinlikler kapsamında kurumlarda çalışanlar iş yoğunluğu ve stresinden kurtulması ve gençlerimizi spora yönlendirmek için voleybol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

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