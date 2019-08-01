Çatak'ta aileler, erken yaşta evliliğe karşı bilgilendiriliyor

Çatak
Belediyesi, oluşturduğu ekiple aileleri erken yaşta evliliğe karşı uyarıyor.
Çatak Belediye Meclisi Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Cebe, sosyolog Yasemin Çetin ve belediye personellerinden oluşan ekip, ilçeye bağlı mahallelerde, erken yaşta ve zorla evliliğin neden olduğu sorunları ailelere anlatıyor.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Büyükağaç Mahallesi'ne giden ekiptekiler, bir araya geldikleri kadınlara erken yaşta evliliklerin yarattığı sorunlara ilişkin bilgiler verdi.
Sosyolog Yasemin Çetin, kadınların ruhsal, bedensel ve fiziki gelişiminin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.
Büyükağaç Mahallesi'nde erken yaşta evlilikle mücadele kapsamında anket çalışması da yaptıklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:
"Belediye başkanımız Abdurrahman Şeylan'ın verdiği talimat doğrultusunda tüm hane ve bireylere ulaşarak birebir görüşüyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızın milli ve manevi değerlere sahip bireylerin gelişmesinde olumlu etkisinin olacağına inanıyoruz."