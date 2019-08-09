Haberler» Güncel» Haber

Çatak'ta bayram temizliği

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

09.08.2019 13:00 Çatak'ta bayram temizliği
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğünce cadde ve sokaklardaki bordür taşları boyanarak yenileniyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesinin yanında, temiz ve estetik bir görüntü oluşturuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şeylan, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin önem kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nı halkımızın daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için ilçenin her tarafında başlatmış olduğumuz temizlik çalışmaları aralıksız devam edecek" dedi. - VAN

Abdurrahman Şeylan, Kurban Bayramı, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı
15:10   Acemi kasaplara uyarı
15:10   Terzilerde bayram yoğunluğu
15:10   Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
15:10   Cansuyu Derneği 21 ülkede kurban kesecek
15:09   RİZE BAKAN TURHAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI GELECEK YIL AÇILIYOR-2
15:09   DİYARBAKIR RAPORDAKİ EKSİKLİK, ASMİN SARYA BEBEĞİ İLAÇSIZ BIRAKTI -ÖZEL