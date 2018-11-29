Çatak'ta Çocuklar Bilimle Tanışıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 14:12



29 Kasım 2018 Perşembe 14:12

Van'ın Çatak ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, aldıkları robotik kodlama eğitiminin ardından çeşitli projeler tasarladı.İlçeye 45 kilometre mesafedeki Bilgi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Aysel İnce tarafından öğrencilerin üreten bireyler olma yolunda teşvik edilmesi, internet kafelerden uzaklaştırılıp bilgisayar ve teknolojiye karşı farklı bir bakış açısı kazanmaları amacıyla proje çalışması başlatıldı.Robotik kodlama eğitimi verilen öğrenciler, sınıflarında öğretmenlerinin de yardımıyla çeşitli teknolojik uygulamalar ve küçük robotlar tasarlamaya başladı.Öğrencilerin geçen yıl ayağı kırılan öğretmenleri İnce'nin merdivenlerde zorlanmasından yola çıkarak hazırladığı "Engelsiz merdiven engelleri kaldırıyor" projesi, Young Guru Academy tarafından 30 Ekim'de düzenlenen "TWİN Bilim Yarışması"nda dördüncü oldu.Öğrencilerin bu çalışması 30 Kasım'da İstanbul'da Türkiye genelinden başarılı 15 proje arasında sergilenecek."Umduğumuzdan çok daha hızlı ve iyi ilerlediler"Öğretmen İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere robotik kodlama eğitimi vererek genç mucitler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Amaçlarının akademik başarıdan ziyade çocukların teknik, elektronik, elektrik ve el becerilerini geliştirmelerine imkan sağlamak olduğunu belirten İnce, "Bir yola girdik ve çok güzel çalışmalar yaptık. Öğrenciler umduğumuzdan çok daha hızlı ve iyi ilerlediler. Hazırladıkları bir projeyle Türkiye dördüncülüğünü kazandılar." dedi.Çocukların çevrelerinde gördükleri sorunların çözümüne ilişkin projeler tasarladıklarını anlatan İnce, şöyle konuştu:"Çocuklar kendi problemlerine de çözüm buluyorlar. Buldukları çözümleri hayata geçiriyorlar. Bölge kırsal olduğu için yollar çok virajlı ve sürekli kazalar oluyor. Mesela yolları ele almaya başlayan çocuklar kendi arabalarını tasarladılar. Buna göre araçlar virajlarda takla atmıyor, uçuruma, boşluğa denk geldiği anda durabiliyor. Köyden, Van'dan böyle bir şey çıkması bizim için gurur verici. Çocuklar benim beklentimin çok üstündeler."Trafik kazalarını önlemek için proje tasarladıÖğrencilerden Elif Çabaka ise köy yollarında yaşanan kazaların önüne geçmek için proje tasarladığını anlattı.Köylerinin virajlı olduğunu ve bu nedenle çok sayıda kaza meydana geldiğini vurgulayan Çabaka, "Bunun için bir araç tasarladık ve sensör taktık. Araç siyah çizgiyi gördüğü sürece ilerliyor ve boşluğa gitti anda duruyor. Bu proje gerçekleşirse trafik kazaları azalacak." diye konuştu.İbrahim Ayar da bazı kişilerin yolda telefonla konuşarak ilerlediğini belirterek, "Bunun sonucunda duvara çarpan ya da bir çukura düşen olabiliyor. Biz de ayakkabıya bir sensör taktık. ve buna 'O ses ayakkabı' adını verdik. Sensör, karşısında bir duvar ya da benzer bir şey görünce sesli uyarıda bulunuyor." dedi.Öğrencilerden Muhammed Berge büyünce pilot, Hayrun Nisa Berge ise bilgisayar mühendisi olmak istediğini dile getirdi.