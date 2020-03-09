Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.
09.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:34
Van 'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından etkinlik düzenlendi.
Çatak Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, kadınların her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olduklarını söyledi.
"Kadınlarımız bazen anne olarak bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler." diyen Çeçen, şunları ifade etti:
"Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum."
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da İslam'dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, İslamla birlikte kadınların baş tacı, iş ve hayat ortağı olduklarını anlattı.
ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çataklı kadınlara karanfil dağıttı.
Programa Hakim Merve Hilal Aydın, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM kursiyerleri katıldı.
Çatak Öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ekrem Çeçen, kadınların her daim erkeklerle beraber onlara yol gösterici olduklarını söyledi.
"Kadınlarımız bazen anne olarak bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olarak her zaman el ele kol kola yürürler." diyen Çeçen, şunları ifade etti:
"Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor saygılar sunuyorum."
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da İslam'dan önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü, İslamla birlikte kadınların baş tacı, iş ve hayat ortağı olduklarını anlattı.
ADEM Koordinatörü Kübra Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çataklı kadınlara karanfil dağıttı.
Programa Hakim Merve Hilal Aydın, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ilçede görev yapan kadın memurlar ve ADEM kursiyerleri katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Çatak'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kaymakamlık, Çatak, Van, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı