Çatak'ta Engelli Öğrencilerden Gösteri

Çatak
ilçesinde Özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri, gösteri düzenledi. Atatürk
İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okulun tanıtım videosunun yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenci ve öğretmenler, tiyatro ve dans gösterisi ile müzik dinletisi sundu.
Çatak Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hamza Türkmen
, yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları program ile neleri aşabileceklerine şahit olduklarını söyledi.
Güzel bir program hazırlandığını aktaran Kaymakam Türkmen, "İzlerken büyük keyif ve heyecanla izledik. Öğrencilerimize, eğitim veren öğretmenlere, okul idarecilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yusuf Kurt
ise, engelli öğrencilerin normal bir hayat sürmelerinin toplumun desteğiyle mümkün olabileceğini belirterek, "Her engelli öğrencimizin kendine has yetenekleri var, yeteneklerini sergilemeleri için onlarla yakından ilgileniyoruz. Öğretmenlerimiz ve personellerimizle birlikte öğrencilerimizi ötekileştirmeden, topluma kazandırmak için özverili şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar
Türkmen, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra program sona erdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Taş, Şube Müdürü Şükriye Ersari, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.
Çatak
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:58