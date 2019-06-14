14.06.2019 14:17
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Çatak'ta HES bilgilendirme toplantısı

Çatak

Çatak ilçesinde yapılması planlanan hidroelektrik santralı (HES) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çatak ilçesinde yapılması planlanan hidroelektrik santralı (HES) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Hamza Türkmen, HES projesi için tüm izinlerin alındığını söyledi.
İlçe halkına zarar getirecek herhangi bir projeye öncelikle kendilerinin karşı çıkacağını belirten Türmen, şöyle konuştu:
"Biz sadece Çatak halkının değil, doğal güzelliklerinin ve balığının da koruyucusuyuz. Çatak'a zarar verecek bir projeye izin ve onay vermemiz söz konusu değil. Fakat devletin izin verdiği bir projeye karşı gelmenin usulü de hukuk kaynaklı olmalı. Zor kullanarak, tehdit ederek buna engel olmaya çalışan gruplara hukuk yollarını kullanmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Projeyi hayata geçirecek firmanın müdürü Serkan Korkmaz da projeyle ilgili sunum yaptı.
Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, HES temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Hamza Türkmen, Çatak, HES, Güncel

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