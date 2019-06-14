Çatak'ta HES bilgilendirme toplantısı

Van'ın Çatak ilçesindeki Elmacı Mahallesi ve Kanispi Şelalasi arasında yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali (HES) projesiyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Atatürk İlkokulunun konferans salonunda yapılan toplantıya Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen, İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri, mahalle muhtarları, STK ve HES temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Hamza Türkmen, "İlçemizde tüm izinleri alınmış ve yapımına izin verilmiş bir HES projesi var. Gerek sosyal medyada, gerek halk arasında bizlere ulaşan çok sayıda iddia var. Birçoğunun herhangi bir dayanağı yok. Diyorlar ki 'bu HES bizim balıklarımızı öldürecek, Kanisipi'nin suyunu kurutacak, burada su kalmayacak, suyu kirletecek, radyasyon yayacak…' Biz tüm bu iddiaları yanıtlaması için HES şirket yetkililerini bugün buraya davet ettik. Aklınıza takılan tüm soruları sorun istedik. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Biz Çatak'a hizmet etmeye geldik. Çatak halkına zarar getirecek herhangi bir projeye önce ben karşı çıkarım. Biz sadece Çatak halkının değil; doğal güzelliklerinin, çevresinin ve balığının da koruyucusuyuz. Çatak'a zarar verecek bir projeye bizim izin ve onay vermemiz söz konusu değildir. Fakat devletin izin verdiği bir projeye karşı gelmenin usulü de hukuk kaynaklı olmalıdır. Zor kullanarak, tehdit ederek buna engel olmaya çalışan gruplara hukuk yollarını kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



"28 milyon kilovat elektrik üretilecek"



CE Yapı ve Mühendislik Firma Sahibi ve Müdürü Serkan Korkmaz ise, planlanan HES projesi hakkında slaytlar eşliğinde teknik ve fiziki bilgilendirme yaptı. Korkmaz, "Hidroelektrik santral dediğimiz şey, suyun gücünü kullanarak elektrik üretmektir. Suya hiçbir şekilde müdahale edilmemekte suyun kalitesi bozulmamaktadır. Suya bir zarar verilmemektedir. Planlanan santralde yıllık 28 milyon kilovat elektrik üretilecek. Normal bir ev 1.5 kilovat elektrik harcıyor. Yaklaşık 20 milyon evimizin elektriği karşılanacak. Yapacağımız santral sayesinde hem Çatak'ın hem Bahçesaray'ın elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi HES'tir. Rüzgar değirmeni ve güneş paneli değildir. Çünkü tüketimi yoktur. Suyu tüketmez, aldığı suyu olduğu gibi tekrar dereye geri bırakır" diye konuştu.



"Ülkemize ve ilçemize yararı olacak bir proje"



AK Parti'li Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, ilçede HES projesi yapılacağı duyumundan sonra son derece asılsız iddialarla sosyal medyada kendisine yönelik bir karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, "Van Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (Van Çev-Der) Başkanı, bazı yetkililer ve vatandaşlar beni makamımda ziyaret edip yapılması planlanan HES projesinin benim onayım olarak yapıldığını söylediler. Ben orda ifade ettiğim sözleri, firma yetkililerinin ve sizlerin yanında yeniliyorum. Bu proje 2008 yılında başlamış, 2013 yılında ilçede toplantı yapılmış ve onaylanmış. Benim uzaktan yakından hiçbir ilgim yok. İlçemize zararı olursa karşılarında engel olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Firma yetkilisi Serkan Bey'in dediği gibi hidroelektrik santrali ülkemize ve ilçemize yararı olacak bir proje. İlçemize istihdam kaynağı olacak ve artık elektriklerimiz kesilmeyecek" ifadelerini kullandı.



"Elektrikler kesilmeyecek"



AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Tomay da, HES'e karşı olmadıklarını söyleyerek, "Çatak'ın enerjiye ihtiyacı var. Kesinlikle yapılmasını istiyoruz. Üstelik bu HES, ilçemizde istihdam alanı oluşturacak. Malum bölgemiz işsizlik oranının yüksek olduğu bir bölge. Ayrıca çok sık elektrik kesiliyor, ama artık kesilmeyecek. En çok vatandaşlarımıza yarayacak. Artık elektriğimiz başka yerden gelmeyecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA