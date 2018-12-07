Çatak'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Van
'ın Çatak
ilçesinde polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada 18 bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çatak Emniyet Amirliği, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı sigaraların, batı illerine sevkıyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Övecek Mahallesi'nde kaçak sigara bulunan kamyonette arama yaptı. kamyonun kasasında 18 bin 910 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Van,Polis,Çatak
07 Aralık 2018 Cuma 09:08