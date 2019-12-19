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Çatak'ta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi

Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

19.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:55 Çatak'ta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.
Çatak Sanat Merkezindeki sergide yaklaşık 400 kursiyerin, yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Kaymakam Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan stantları gezerek yapılan ürünler halkında ADEM Koordinatörü Şengül 'dan bilgi aldı.
Kaymakam Çeçen, kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini belirterek, "Bu güzide eserlerde emeği olan tüm kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kadınların bu çalışmalarını devam etmelerini diliyorum." dedi.
SYDV Müdürü Aydın Babur da sergiye katılan misafirlere teşekkür ederek, 420 kursiyer sayısına ulaştıklarını anlattı.
Serginin açılışına AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri, öğretmen ve kursiyerler de katıldı.

Abdurrahman Şeylan, Aydın, Çatak, Güncel

Kaynak: AA

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