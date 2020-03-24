Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi - Haberler

Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi

Çatak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahallelerdeki jandarma karakollarını dezenfekte etti.

24.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:38
Çatak'ta karakollar dezenfekte edildi
Çatak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı mahallelerdeki jandarma karakollarını dezenfekte etti.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, köylerdeki jandarma karakollarına giderek koğuşlar, bekleme alanları, koridorlar ve odalarda çalışma yaptı.
Askerlerin kullandığı malzemeleri de dezenfekte eden ekipler, yoğun kullanılan alanlarda virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemleri aldı.
Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ilçede önlemlerin üst düzeyde alındığını belirterek, "Huzurumuz ile güvenliğimiz için fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerinin kullandığı alanları da dezenfekte ettik. Koronavirüse karşı tedbirlerimiz kararlı şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Abdurrahman Şeylan, Jandarma, Çatak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: DOKTOR ÇİFTİN ÇOCUKLARIYLA TEBESSÜM ETTİREN GÖRÜŞMESİ - Haber 18:26: Özel okullar da "telafi eğitimleri" yapacak - Haber 18:25: Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Haber 18:23: Poşette kafası kesilmiş köpek ölüsü bulundu - Haber 18:22: Evden çıkamayanlara telefonla ve online psikolojik destek - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutulduğu videodaki kişiye evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading