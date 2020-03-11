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Çatak'ta koronavirüs önlemleri

Van'ın Çatak ilçesinde koronavirüse karşı önlemler alındı.

11.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:34
Çatak'ta koronavirüs önlemleri
Van 'ın Çatak ilçesinde koronavirüse karşı önlemler alındı.
Belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçede gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Yalçın, "Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, otogarda, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkarıldı. Görevlilerimizce dezenfekte yapılmaya başlandı." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Çatak, Van, Güncel

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