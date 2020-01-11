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Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Van'ın Çatak ilçesinde "Spor Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

11.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:36Çatak'ta kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
'ın ilçesinde " Hayata Tutulmanın Bir Dalıdır" projesi kapsamında, düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Çatak Kaymakamlığı tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen turnuvada 16 takım yer aldı.
Maçlar Çatak Yatılı Bölge Okulu Kapalı Spor Salonu'nda 2 ay sürecek turnuva, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayıp, 21.00'da sona erecek.
Turnuvada hakemlik ve koordinatörlük yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir, "Sosyal etkinlikler kapsamında kurumlarda çalışanlar iş yoğunluğu ve stresinden kurtulması ve gençlerimizi spora yönlendirmek için voleybol turnuvası düzenliyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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