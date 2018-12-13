Çatak'ta "Montessori Uygulayıcı Eğitimi" Başladı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:52



13 Aralık 2018 Perşembe 16:52

Van'ın Çatak ilçesinde "Montessori Uygulayıcı Eğitimi" modeli, Bilgi Anaokulunda verilmeye başlandı.Eğitim sınıfının açılışında konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, başlattıkları çalışmalar sayesinde özgüveni yüksek çocuklar yetişeceklerini söyledi.Eğitimin üst sıralara çıkması için kurum amirleri ile planlama yaptıklarını aktaran Türkmen, "Anaokullarımızda tıpkı özel okullarda olduğu gibi İngilizce eğitimine başladık. Şimdi de Montessori sınıfının açılışını yaptık. Bu tür sınıflarımızın devamı gelecek. Montessori sınıfı uzun ve emek dolu bir süreçten sonra oluşmuştur." dedi.Okul öğretmeni Fatma Çelebi de "Azmettik, çok emek verdik, gece gündüz çalıştık, ürettik, hayal ettik ve başardık. Bir öğretmen hayal edip çalıştığı takdirde imkansızlık yoktur." diye konuştu.Programın ardından Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, öğrencilere hediye verdi.