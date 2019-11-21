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Çatak'ta ot yangını

Van'ın Çatak ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

21.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:03Çatak'ta ot yangını
'ın ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çatak ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Nağaz isimli şahsa ait ot yığınında yangını çıktı. verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın alanına giden yolun dar engebeli olmasından dolayı, itfaiye aracı kepçe yardımıyla olay yerine ulaştı. VASKİ'ye ait kepçenin de zaman zaman yardımı ile yangın etrafa sıçramadan söndürüldü. 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 2 bin bağ ot yandı. - VAN

İtfaiye, Çatak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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