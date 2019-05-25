Çatak'ta ramazan programı

Çatak
ilçesinde iftar yemeği verildi, Hacivat-Karagöz ile Nasrettin Hoca
gösterileri sunuldu.
Bir mühendislik firması tarafından Atatürk
İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda yaklaşık bin kişiye iftar yemeği verildi.
Programda çocuklar için Hacivat-Karagöz ile Nasrettin Hoca gösterileri sunuldu.
Kaymakam Hamza Türkmen
, yaptığı konuşmada, manevi doygunluğun, ibadetin, hoşgörü ve yardımlaşmanın zirve yaptığı on bir ayın sultanı ramazan ayında en büyük dileğinin birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik olduğunu söyledi.
İlçede ramazan geleneklerini yaşatmak için çeşitli gösteriler sunulduğunu anlatan Türkmen, şöyle konuştu:
"Ramazanları yaşatmak bizlerin görevidir. İftar programımıza vatandaşların yoğun katılımı oldu. Çocuklarımız ise hazırlanan animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu, kukla gösterileri ve yüz boyama gibi birçok farklı oyunla hoş vakit geçirdi. Bu etkinlikler sayesinde eski ramazan gecelerini yaşamış olduk."
Çatak
, Güncel
Kaynak: AA