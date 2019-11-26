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Çatak'ta şiir ve müzik dinletisi

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyeleri, Çatak Belediyesinin daveti üzerine şiir ve müzik dinletisi sundu.

26.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:36Çatak'ta şiir ve müzik dinletisi
Sanat ve Edebiyat Topluluğu üyeleri, Belediyesinin daveti üzerine şiir ve müzik dinletisi sundu.

Öğretmenler Günü'ne denk getirtilen programda; aşıklar, şairler, neyzenler ve ozanlar, öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sunuculuğunu Aziz Saydut'un yaptığı ve Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ile Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın da katıldığı programda, ozan Hüsamettin Ergül'ün türkü okudu. Ozan Hüsamettin Ergül'ün türkülerini Van depreminde hayatını kaybeden öğretmenlere adadığını dile getirmesiyle salondakiler duygusal anlar yaşadı.

Aşık Çağlari ve Mehmet Akçay ise, söylediği eserlerle her zaman olduğu gibi büyük alkış aldı. Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı ve Şair Orhan Demirtaş ile Ercan Ulutaş, Yunus Emre Arvas, Ercan Türker, Leyla Uygun, Hicran Memiş, Şevket Sulhan ve Emre Dönmez, Neyzen Yunus Elçi, Kemancı Ercan Özdinç'in çaldığı enstrümanlar eşliğinde şiir okudular.

Burada konuşan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Bugün güzel Çatak ilçemizde sizin gibi değerli sanatçıları ağırlamaktan dolayı son derece mutluyum. Aşıklarımız başta olmak üzere şairlerimize, ozanlarımıza, genç kardeşlerimi tek tek tebrik ederim. Kültürümüzün bir parçası olan sanatçılarımızın her zaman yanında olacağız ve fırsat buldukça sizleri tekrar tekrar Çatak ilçemize davet edeceğiz inşallah" dedi.

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Sizler elleri öpülesi insanlar, sizler fedakar öğretmenlerimiz. Bizde VANSET ailesi olarak gerek öğretmenlerimize gerekse de Çatak ilçemize verdiğimiz öneme binaen huzurunuzdayız. Bu vesile ile güzel ve keyifli bir gece diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın VANSET Başkanı Orhan Demirtaş'a plaket vermesiyle program sona erdi. - VAN

Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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