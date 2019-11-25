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Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

25.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:17Çatak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi için Çatak ilçesi Sözveren Mahallesi Bahçıvan kırsalında 24 Kasım günü arazi arama tarama faaliyeti başlatıldı. Açıklamada, "İcra edilen faaliyet esnasında 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bir miktar mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Çatak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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