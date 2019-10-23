Çatak'ta tiyatro gösterimi

Van'ın Çatak ilçesinde Nokta Tiyatro Grubu oyuncularının belediyenin desteğiyle sahnelediği "Biz Robot Değiliz" ve "Hanım Ben Şöhret Oluyorum" oyunları ilgi gördü.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda 05-12 yaş gruplarına yönelik internet ve teknoloji bağımlılığı zararlarının anlatıldığı "Biz Robot Değiliz" oyunu sahnelendi.

Oyuncular, akşam saatlerinde de yetişkinlere yönelik "Hanım Ben Şöhret Oluyorum' oyunuyla sahneye çıktı.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Kaymakam Ekrem Çeçen, ilçede bu tür aktivitelerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe ise "Nokta Tiyatro ekibinin, çocuklar ve yetişkinler için sahnelediği oyunlar 7'den 70'e izleyicilerden tam not aldı. Herkes çok eğlendi. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Nokta Tiyatro Ekibi adına konuşan oyuncu Abdullah Şahin, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a teşekkür etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, Hakim Merve Hilal Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.