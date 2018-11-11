Çatak'ta Toprağa Gömülü Eyp ile Çok Sayıda Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

11 Kasım 2018 Pazar 11:59



11 Kasım 2018 Pazar 11:59

Van'ın Çatak ilçesi kırsalına jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toprağa gömülü kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 2 adet tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; Çatak ilçesi Körüklü vadisi bölgesinde, 10 Kasım 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Ceylan operasyonu sonucunda, araziye gömülü vaziyette; el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele ele geçirildi. Ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 2 adet tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, 1 adet matkap, 4 adet büyük pil, 1 adet doçka mühimmatı, 1 adet ayakkabı, 2 adet tencere, 4 adet tabak, 2 adet kaşık, 1 adet tepsi, 1 adet elek, 2 adet jelikan, 1 adet çanta, 2 adet şarj aleti, 1 adet tahra, 1 adet şemsiye demiri, 1 adet puşi olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN