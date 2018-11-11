- Çatak
'ta toprağa gömülü EYP ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN - Van
'ın Çatak ilçesi kırsalına jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toprağa gömülü kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 2 adet tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Van Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma
Komutanlığınca; Çatak ilçesi Körüklü vadisi bölgesinde, 10 Kasım
2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Musa Ceylan
operasyonu sonucunda, araziye gömülü vaziyette; el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele ele geçirildi. Ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır el yapımı patlayıcı, 2 adet tüp, 5 litre mazot,200 metre kablo, 1 adet matkap, 4 adet büyük pil, 1 adet doçka mühimmatı 1 adet ayakkabı, 2 adet tencere, 4 adet tabak, 2 adet kaşık, 1 adet tepsi, 1 adet elek, 2 adet jelikan, 1 adet çanta, 2 adet şarj aleti, 1 adet tahra, 1 adet şemsiye demiri, 1 adet puşi olay yerinde imha edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
11 Kasım 2018 Pazar 12:07