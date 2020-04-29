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Çatak'ta ulaşım sağlanamayan mezraya yol yapılacak

Van'ın Çatak ilçesinde ulaşımın araçlarla sağlanamadığı 15 haneli mezraya yol yapılacağı bildirildi.

29.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:08
Çatak'ta ulaşım sağlanamayan mezraya yol yapılacak
Van'ın Çatak ilçesinde ulaşımın araçlarla sağlanamadığı 15 haneli mezraya yol yapılacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Kıyıcak Mahalle Muhtarı Ayhan Tomay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Uyanıklar mezrasında yolun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Şeylan, mahalle sakinleriyle görüşerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İlçe halkının en iyi şartlarda yaşaması için gerekli gayreti gösterdiklerini belirten Şeylan, "Vatandaşımızın sıkıntılarını gidermeye, taleplerini imkanlarımız doğrultusunda karşılaya devam ediyoruz. Bu mezramızda 15 hane bulunuyor ve araç ulaşımını sağlayacak yol yok. Mahalle muhtarımızla ön incelemelerimizi yaptık. Teknik ekiplerimiz ilk olarak yol yapılacak güzergahı belirleyip, ardından çalışmalarına başlayacak. Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımız evlerine araçlarla gidebilecek inşallah." diye konuştu.
Muhtar Ayhan Tomay ise "Uyanıklar mezramızın yolu bulunmuyor. İhtiyaçlarımızı hayvanlarımızın sırtında patika yoldan evlerimize ulaştırabiliyoruz. Hastamız olduğunda çok sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntılarımızı Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'a ilettik. Gelip incelemelerde bulundu. Teknik ekibi hemen gönderip çalışmalara başlanacağını söyledi. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel, Haber

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