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Çatak'ta "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van'ın Çatak ilçesinde program düzenlendi.

02.10.2019 20:22Çatak'ta
İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van'ın Çatak ilçesinde program düzenlendi.
Atatürk ve Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu önündeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinlikte emniyet ve jandarma personeli öğrencilere kırmızı düdük ve şapka dağıttı.
Ekipler, sürücüleri ve öğrencileri yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.
Trafik Polisi İsmail Fidancı, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği kapsamında öğrenci ve sürücüleri bilgilendirdiklerini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve yaya geçitlerinde daha duyarlı olmalarını istedi.

Türkiye, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA

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