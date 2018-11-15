Çatak'ta Z-Kütüphane Açılışı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:42



15 Kasım 2018 Perşembe 11:42

Kütüphanenin açılışı yapıldı.Açılış törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Savcı Hümeyra Yar, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Bugün burada açılışını yapacağımız Z-Kütüphanesi ile ilçemizdeki eğitim çıtasını yükseltmek için bir adım daha atmış olacağız. Çatak'a geleli 1,5-2 ay gibi kısa bir süre oldu. İlk geldiğim günden beri eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Çünkü eğitim bir toplumun geleceği, istikbalidir. Önceki görev yaptığım yerlerde de eğitime önem ve değer verdim. Okulumuzda toplamda 116 metrekare alana yapılan kütüphanemizde, 9 adet yüksek donanımlı monitör bilgisayar, 1 adet yazıcı, satranç masaları, okuma köşeleri ve her biri titizlikle seçilmiş çeşitli yaş gruplarına uygun 2 bin adet kaliteli kitap mevcut" dedi.Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. - VAN