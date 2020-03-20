Çatak'tan sağlık çalışanlarına alkış

Çatak'tan sağlık çalışanlarına alkışVAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yönetimindeki tüm sağlık çalışanlarının büyük özverili çalışmalarını Van'ın Çatak ilçesinde alkışlandı. Türkiye'nin heryerinde olduğu gibi Van'ın Çatak ilçesinde gecesi gündüzü olmadan korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla üç günlük alkış eylemine katılıyor. Risk altında çalışan; sağlık çalışanlarımıza minnettar olduğumuzu göstermek için Başta İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan olmak üzere tüm Çatak Halkı sağlık çalışanlarımızı alkışladı.

Kaynak: İHA

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