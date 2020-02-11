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Çatak yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı

Van'da çığ düşmesi sonucu 3 günden bu yana ulaşıma kapalı olan Çatak yolu, yürütülen çalışmalar sonucu akşam saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

11.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:25Çatak yolu 3 gün sonra ulaşıma açıldı
'da çığ düşmesi sonucu 3 günden bu yana ulaşıma kapalı olan yolu, yürütülen çalışmalar sonucu akşam saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Van-Çatak kara yolu, Elmacı Mahallesi bölgesinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Dün gece saat 00.00'a kadar çığ temizleme çalışması yapan ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgeden geri çekilmişti. birçok araç aşırı soğuk yüzünden çalışmayınca Van'dan yeni araçlar bölgeye sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu Van-Çatak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada Çatak yolunun ulaşıma açıldığı belirtilerek, "Elmacı Mahallesi bölgesine düşen çığ yapılan çalışmalar sonrası temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ancak bölgede etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yolda buzlanma meydana gelmiştir. Zorunlu olmadıkça yolun kullanılmaması, kullanacak vatandaşların da araçlarını kış şartlarına uygun hale getirdikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarıyoruz. Çatak-Bahçesaray kara yolu Yapılı Mezrası ile Korulu ve Bilgi mahalleleri yoluna düşen çığların da açılması için çalışmalar sürüyor" denildi. - VAN

Çatak, Sabah, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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