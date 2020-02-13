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Çataklı, "5 proje onaylandı. Maliyeti 5 milyon lira"

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Kırsal kalkınma yatırımları destekleme projesi kapsamında Ankara'ya gönderdikleri 5 projenin de onaylandığını söyledi.

13.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:55Çataklı,
Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Kırsal kalkınma yatırımları destekleme projesi kapsamında 'ya gönderdikleri 5 projenin de onaylandığını söyledi.

5 projenin maliyetinin 5 milyon olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı; "Kırsal kalkınma yatırımları destekleme projesi kapsamında 5 adet projemizi Ankara'ya gönderdik. Gönderdiğimiz 5 adet projemiz Ankara'dan kabul gördü. Kabul görmesinde gayreti olan sayın vekillerimize de ariyetten teşekkür ediyoruz. 5 projemizin de 5'i de geçmiş oldu. Bu 5 projenin maliyeti 5 milyon civarında yüzde 50'si hibe desteği olarak veriliyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon girişimcilerimize hibe desteği vermiş oluyoruz. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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