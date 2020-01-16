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Çataklı raftingciler milli takım aday kampına gidiyor

Milli takım aday kampına gitmeye hak kazanan Çatak Belediye Spor Rafting Takımı, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'ı makamlarında ziyaret etti.

16.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:22Çataklı raftingciler milli takım aday kampına gidiyor
Milli takım aday kampına gitmeye hak kazanan Belediye Rafting Takımı, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'ı makamlarında ziyaret etti.

Çatak Belediye Spor Rafting Takımındaki 4 sporcu ve Belediye Spor Antrenörü Süleyman Bayat, gösterdikleri başarıdan dolayı milli takım aday kampına davet edildi. Muğla 'da 17-26 Ocak tarihinde başlayıp bir hafta boyunca devam edecek olan kamp öncesinde sporcular, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın'ı makamlarında ziyaret ederek, milli takım kampına davet edildikleri için mutluluklarını paylaştılar.

Kaymakam Çeçen, başarılı genç sporcuları tek tek tebrik ederek;

"Çatak'ı en iyi şekilde temsil edip milli takıma seçileceğinize canı gönülden inanıyorum. Spora gönül veren tüm gençlerimize sonuna kadar destek oluyoruz. Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızı spora teşvik ederek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz ve onlara her konuda yardımcı oluyoruz. Başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın katlanarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın ise, emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını belirterek, "Kampa gidecek 4 sporcumuz; Tunceli, Bahçesaray ve Çatak'ta yapılan şampiyonlardaki performanslarına bakılarak davet edildi. Milli takım seçmelerine gidecek olan rafting sporcuları, 17-26 Ocak 2020 tarihleri arasında Muğla Dalaman'da yapılacak olan milli takım aday kampına katılacaklar. Orada başarılı olacaklarına inanıyorum. Sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Dalaman, Çatak, Spor

Kaynak: İHA

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