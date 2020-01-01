Haberler » Güncel » Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu - Haber

Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

01.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:36 Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu
'ın ilçesindeki Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirilerek Elsan Enerjiye satılan termik santrali denetledi.
2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.
Ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:17   Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Haber
18:16   Sivas kayak severlere yıldız dağı daveti - Haber
18:16   Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı Açıklaması - Haber
18:16   Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Haber
18:14   Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
1.01.2020 18:18:44