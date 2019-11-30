Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası; O anları anlattı

Çatalca'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğradığını söyleyen AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı. Yavuz, "Çok kötü konuştu. 'Ne diyorsunuz siz demeye kalmadan benim başörtümü çekip aşağı indirdi. Elimle vurmasaydım başım açılacaktı. Eline vurup ittim" dedi.

Çatalca AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Nokta çalışmaları sırasında Nurşen Yavuz'a hakaret edip saldırdığı öne sürülen Dürdane Ö. gözaltına alındı. Dürdane Ö. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay güvenlik kameralarına da yansırken Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı.Yavuz, "Perşembe günü saat 16.00-16.30 sıralarıydı. AK Nokta görevlisi olarak partiden arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Sıkıntı yoktu akşama kadar. Arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı. Yanımda olan arkadaşım 5 dakika pazara gitti. O 5 dakika içinde bir ses geldi. Döndüm 'Bana bak bana bak!' dedi kadının biri. Hiç tanımadığım, daha önce görmediğim birisiydi. Ağzıma almak istemediğim kelimeler söyledi. Çok kötü konuştu. 'Ne diyorsunuz siz demeye kalmadan benim başörtümü çekip aşağı indirdi. Elimle vurmasaydım başım açılacaktı. Eline vurup ittim. 'Başörtüme dokunma ne hakla başörtüme dokunuyorsun' dedim. Yanımdan ayrıldı ama hala bana kötü sözler söylemeye devam etti. O anda hızla gitti. Etrafımız kalabalıktı. Pazardan gelen insanlar vardı. Hepsi gördü. 17 yıldır Çatalca'da AK Nokta'da çalıştım. Hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Kimseden de bir saygısızlık görmedim" diye konuştu.

"ÜÇ GÜNDÜR UYKULARIM KAÇTI"

Nurşen Yavuz, "Çok üzülüyorum. Üç gündür uykularım kaçtı. O kendi huzurlu mu acaba? O anda çok utandım. Herkes bana bakıyordu. Konuştuğu kelimelerden ben utandım. Başörtüme sarılınca çok kötü oldum. O refleksle ittim elini. Çok üzgünüm. Kadın, Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almadı. Ben karakola gittim. Söylediği her şeyi ifademde de belirttim. Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiğini duymadım, söylemedi. O öyle bir şey söylemedi ben de ifademde söylemedim" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ŞİKAYETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZA HAKARET DEĞİL"

AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan ise, "Biz saldırı haberini aldığımızda yetkili makamlara hemen şikayetimizi yaptık. Şikayet üzerine emniyet yetkilileri yakaladı. Farklı mecralarda konunun yansıyış şekli sanki pazarda alışveriş yapılırken bir eleştiriden dolayı tutuklandığını aksettirdiler. Durum böyle değil. Mobese kameralarına da yansıdı. Tam bulunduğumuz noktada ilgili kişi, Nurşen hanıma hakaret ediyor, baş örtüsünü çekiyor. Konunun özeti bu. Bizim de şikayetimiz Cumhurbaşkanımıza hakaret değil, toplumsal kin ve nefret ve hakaret edilmesiydi" ifadelerinde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Çatalca İlçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan (D.Ö) adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı" haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca İlçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda (N.Y) adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren (D.Ö) isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.